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03:31, 29 июля 2024Из жизни

Порномодель с тремя детьми пожаловалась на осуждение со стороны других матерей

Лиззи Грумбридж

Лиззи Грумбридж. Фото: @lizzylonglegs27

Порномодель Лиззи Грумбридж рассказала, что ее недолюбливают матери друзей и одноклассников ее детей из-за специфической работы. Об этом пишет Daily Star.

30-летняя Грумбридж стала популярна на платформах по продаже интимного контента благодаря своему высокому росту — 192 сантиметра. При этом она остается многодетной матерью, старающейся быть вовлеченной в жизни трех своих детей. Например, как отмечает модель, она посещает школьные родительские собрания.

Женщина пожаловалась, что, приходя в школу, она все время видит косые взгляды и слышит осудительные высказывания в свой адрес. По словам Грумбридж, другие матери никогда не приглашают ее на встречи и запрещают своим детям звать в гости ее детей.

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Модель призналась, что снимает интимный контент ради заработка: ей нужно обеспечивать семью. Как рассказывает Грумбридж, она встречает негативное отношение не только со стороны незнакомцев, но и со стороны друзей и романтических партнеров. Она отметила, что готова терпеть все это, чтобы ее дети ни в чем не нуждались.

Ранее сообщалось, что американская исследовательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», рассказала о своей первой реакции на это прозвище. Она вспомнила, что, увидев его в заголовке интервью, разрыдалась.

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      Алиса Дмитриева
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