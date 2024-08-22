Россиян предупредили о распространении угрожающей жизни болезни из-за «пандемии ожирения»

Эндокринолог Мокрышева: пандемия ожирения грозит распространением диабета

Лишний вес является главным фактором риска развития диабета, предупредила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Ее слова передает РБК.

Эндокринолог объяснила рост заболеваемости сахарным диабетом «пандемией ожирения». По ее словам, за последние годы количество людей с ожирением выросло и стало очень заметным. Мокрышаева подчеркнула, что лишний вес является главным фактором риска, провоцирующим развитие этой угрожающей жизни болезни.

Причиной всплеска числа осложнений и летальных исходов из-за диабета врач назвала «хвост» пандемии коронавируса. «Наличие у пациента ожирения сопровождается хроническим воспалением — и риск неблагоприятного исхода при дополнительной вирусной нагрузке у этих больных значительно возрастает», — указала врач. Кроме того, по ее словам, коронавирус усугублял течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, а диабет также поражает мелкие сосуды, что неизбежно приводит к осложнениям.

Ранее ученые Университета Восточной Финляндии обнаружили простой способ снизить риск сахарного диабета второго типа. В ходе исследования они доказали, что здоровое питание и регулярные физические упражнения являются простой и эффективной профилактикой этого заболевания даже у людей с высоким генетическим риском.