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09:36, 22 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о распространении угрожающей жизни болезни из-за «пандемии ожирения»

Эндокринолог Мокрышева: пандемия ожирения грозит распространением диабета

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Лишний вес является главным фактором риска развития диабета, предупредила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Ее слова передает РБК.

Эндокринолог объяснила рост заболеваемости сахарным диабетом «пандемией ожирения». По ее словам, за последние годы количество людей с ожирением выросло и стало очень заметным. Мокрышаева подчеркнула, что лишний вес является главным фактором риска, провоцирующим развитие этой угрожающей жизни болезни.

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Причиной всплеска числа осложнений и летальных исходов из-за диабета врач назвала «хвост» пандемии коронавируса. «Наличие у пациента ожирения сопровождается хроническим воспалением — и риск неблагоприятного исхода при дополнительной вирусной нагрузке у этих больных значительно возрастает», — указала врач. Кроме того, по ее словам, коронавирус усугублял течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, а диабет также поражает мелкие сосуды, что неизбежно приводит к осложнениям.

Ранее ученые Университета Восточной Финляндии обнаружили простой способ снизить риск сахарного диабета второго типа. В ходе исследования они доказали, что здоровое питание и регулярные физические упражнения являются простой и эффективной профилактикой этого заболевания даже у людей с высоким генетическим риском.

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      Наталья Обрядина
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