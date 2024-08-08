Доказан простой способ борьбы с диабетом

Здоровое питание оказалось способом борьбы с диабетом

Ученые Университета Восточной Финляндии доказали, что здоровое питание и регулярные физические упражнения могут быть простым способом снизить вероятность развития диабета 2-го типа даже у людей с высоким генетическим риском. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Диабет 2-го типа представляет собой глобальную проблему здравоохранения, затрагивающую одного из каждых 11 взрослых в мире, и около 90 процентов всех случаев диабета приходится именно на этот тип. В новой научной работе было показано, что факторы образа жизни, такие как избыточный вес, низкое потребление пищевых волокон и недостаток физической активности, играют ключевую роль в развитии заболевания.

В исследовании T2D-GENE приняли участие около 1000 мужчин в возрасте от 50 до 75 лет, у которых был повышен уровень глюкозы в крови. Из них более 600 человек были включены в группу модификации образа жизни, а остальные стали контрольной группой. Участники получили рекомендации по улучшению питания и увеличению физической активности.

Мужчины, участвовавшие в программе изменения образа жизни, значительно улучшили свой рацион, в том числе увеличили потребление пищевых волокон, улучшили качество потребляемых жиров и повысили количество овощей и фруктов в своем рационе. Также добровольцы поддерживали высокий уровень физической активности.

Заболеваемость диабетом 2-го типа была значительно ниже среди тех, кто следовал рекомендациям по изменению образа жизни, независимо от уровня их генетического риска. Такой результат подтверждает, что здоровый образ жизни может быть эффективным средством профилактики диабета даже при наличии наследственной предрасположенности.

Исследователи считают, что эти результаты подчеркивают важность здорового образа жизни для всех людей и демонстрируют эффективность групповых и онлайн-консультаций, которые могут быть полезны для системы здравоохранения.

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