Невролог перечислил факторы риска развития болезни Альцгеймера

Невролог Мартынов: фактором риска развития болезни Альцгеймера является диабет

Факторами риска развития болезни Альцгеймера являются диабет, дислипидемия, гипертоническая болезнь. Об этом РИА Новости сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Для снижения риска необходимо проводить лечение основной патологии», — объяснил он. Мартынов перечислил и другие факторы, повышающие риск развития болезни Альцгеймера — злоупотребление алкоголем и курение.

При этом эксперт отметил, что от 5 до 15 процентов случаев заболевания носят генетический характер.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.

До этого главный нутрициолог Dietelle Ксения Молчанова рассказала, что микробиота кишечника оказывает серьезное влияние на здоровье и работу мозга. По ее словам, последние исследования показали, что в кишечнике человека находится «второй мозг».