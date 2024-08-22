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12:25, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новом техническом улучшении в популярной соцсети

В VK улучшили сеть доставки контента на фоне роста популярности «VK Видео»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сервис VK улучшил CDN-сеть доставки контента на фоне роста популярности приложения «VK Видео». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе VK.

Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами соцсети охватывают не только российские регионы, но и субъекты в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии. Благодаря этому скорость загрузки увеличилась в среднем на 20-30 процентов. Своим обновлением сеть доставки контента обязана росту трафика «VK Видео» — с начала 2024 года видеографик в соцсети увеличился на 30 процентов. При этом детский контент стал просматриваться в 4,5 раза больше, а спортивные ролики — в пять раз.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», — рассказала заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.

По ее словам, подобное техническое улучшение позволит пользователем сервисов VK независимо от местоположения без задержек смотреть видео в самом высоком качестве, слушать музыку и общаться.

Ранее сообщалось о том, что приложение «VK Видео» стало возможно скачать из App Store. Компания адаптировала интерфейс приложения специально под пользователей iPad.

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      Наталья Анисеева
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