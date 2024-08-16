Новое приложение «VK Видео» стало возможно скачать из App Store для iPad

«VK Видео» подстроилось под iPad — в магазине App Store появилось приложение платформы специально под этот гаджет. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

У пользователей появился адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра видео, что делает весь процесс «более комфортным». «VK Видео» для iPad также имеет персонализированные плейлисты, а еще там можно скидывать видео в «отложенный просмотр». В приложении можно настраивать качество роликов в зависимости от скорости интернет-соединения. Удобный и понятный интерфейс позволит быстро и легко найти интересный контент на разные темы, заявили разработчики.

Помимо этого, одной из главных особенностей «VK Видео» для iPad стала возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки даже без авторизации. Таким образом, пользователи будут включать без проблем и спортивные трансляции, и новости, и блогерский контент, фильмы и сериалы, детский и образовательный контент.

В приложении есть девять разделов: «Для вас», «Тренды», «Детям», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Трансляции». Каждый из них наполнен контентом, который точно понравится пользователям приложения.

Ранее стало известно, что «VK Видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России. Все это произошло на фоне проблем с работой YouTube. В App Store в эту тройку также вошли Rutube и TikTok.