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16:50, 22 августа 2024Ценности

Стала известна судьба обручального кольца Лопес за 10 миллионов долларов

ITW: Лопес оставит обручальное кольцо от Аффлека за 10 миллионов долларов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская певица Дженнифер Лопес не будет возвращать обручальное кольцо актеру Бену Аффлеку после развода. Подробности о судьбе украшения стали известны журналистам издания In Touch Weekly (ITW).

Инсайдер из окружения пары рассказал, что знаменитость планирует сохранить на память кольцо за 10 миллионов долларов (917 миллионов рублей), поскольку это был подарок. Анонимный источник также заявил, что Лопес сохранила и кольцо с розовым бриллиантом в 6,1 карата стоимостью 3,5 миллиона долларов (320 миллионов рублей), которое Аффлек подарил ей в 2003 году на их первую помолвку.

«То, что отношения не сложились, не означает, что она обязана вернуть украшения. Дженнифер не испытывает никакого чувства вины за то, что оставила их себе. А Бен, очевидно, не против — он уже дважды так поступал!» — высказался собеседник издания.

Накануне сообщалось, что Лопес подала на развод с Аффлеком. Случилось это в день второй годовщины свадьбы. Слухи о предстоящем разводе появились еще в мае, но на тот момент пара никак не комментировала домыслы журналистов.

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      Карина Черных
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