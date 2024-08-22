У телеведущего нашли тяжелое заболевание благодаря врачу-зрителю

Врач заметил у телеведущего Синхи симптомы болезни Паркинсона во время эфира

Ведущий британской телевикторины The Chase («Погоня») Пол Синха рассказал о характерном симптоме болезни Паркинсона, который врач заметил, когда смотрел его передачу по телевизору. О том, как тяжелое заболевание нашли благодаря внимательному зрителю, он рассказал авторам подкаста Full Disclosure.

54-летний телеведущий подчеркнул, что первые признаки этого нейродегенеративного заболевания трудно заметить — сначала симптомы легкие, но постепенно усугубляются. «Я пришел к терапевту, и тот сказал: "Я только что наблюдал за тобой в эфире игры Taskmaster, и если бы я увидел тебя раньше, поставил бы диагноз гораздо быстрее". В том, как я приспосабливаюсь к ситуациям и двигаюсь, были, по его словам, явные признаки заболевания», — сказал он.

У Синхи впервые диагностировали болезнь Паркинсона в 2019 году. Журналист, который сам раньше был врачом, продолжает работать на телевидении.

О том, на какие симптомы болезни Паркинсона, кроме дрожания рук, должен обратить внимание пациент и его близкие, как наладить свою жизнь с этим диагнозом и какие методы лечения применяют в России, «Ленте.ру» рассказывала доктор медицинских наук, невролог Наталия Федорова.