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08:31, 22 августа 2024Забота о себе

Узнавшая об измене мужа и решившая не замечать происходящее женщина объяснила свой выбор

Фото: freepik

Обнаружившая измену мужа женщина решила не замечать происходящего и объяснила свой выбор. Историей об этом она поделилась на форуме Reddit.

По словам автора поста, она замужем уже 15 лет, и все друзья считают этот брак удачным. Но однажды она взяла телефон мужа и увидела несколько откровенных сообщений в переписке с другой женщиной. «Они признаются друг другу в любви. Они обсуждают родительские проблемы: он извиняется за то, что молчал, потому что был занят заботой о нашем с ним сыне», — рассказала женщина.

Найдя профиль любовницы мужа в социальных сетях, женщина сочла соперницу молодой, красивой и успешной. Несмотря на разбитое сердце, с этой информацией она решила ничего не делать. «Если я скажу об этом, наша жизнь полностью изменится. Жизнь нашего сына изменится. Не знаю, как он отреагирует, будет ли отрицать это, прекратит или бросит меня и сбежит с ней. У нас такая хорошая, стабильная семейная жизнь, я не хочу ее терять», — призналась она.

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В комментариях пользователи форума единодушно порекомендовали женщине позаботиться в первую очередь о себе и, если не бросить мужа прямо сейчас, то подготовить план отступления. «Вы предполагаете, что именно вы положите конец браку, а он может огорошить вас желанием развода. Она забеременеет или они просто решат быть вместе. Вы должны привести дела в порядок, спланировать все на случай развода в вашу пользу», — посоветовали ей.

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      Александра Лисица
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