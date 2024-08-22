Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 22 августа 2024Силовые структуры

В отделение ГИБДД в Москве приехала полиция

В ГИБДД Бутово проводятся следственные действия

К отделению ГИБДД Бутово в Москве приехала полиция, в здании проводятся следственные действия. Об этом сообщает Baza.

Мероприятия в помещении на улице Академика Глушко могут быть связаны с талонами на постановку автомобилей на учет — в последнее время с ними происходили сбои. Кроме того, несколько автовладельцев написали заявление в правоохранительные органы и заявили о некой женщине, к которой им предлагали обратиться для содействия в регистрации машин.

Как уточнили «Ленте.ру» в главке МВД по Москве, в рамках мероприятия были задержаны восемь подозреваемых в совершении мошеннических действий под видом постановки автомобилей на учет. По данным ведомства, поводом для задержания стало заявление одного из потерпевших, поступившее в полицию в декабре 2023 года. Мужчина заявил, что злоумышленники, представившись профессионально занимающимися услугами по регистрации транспортных средств лицами, забрали у него 125 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС. Станцию хочет посетить глава МАГАТЭ

      Путину доложили об учениях по эвакуации жителей в российском регионе на границе с Украиной

      Стала известна судьба обручального кольца Лопес за 10 миллионов долларов

      Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием офисов

      Алексей Воробьев рассказал о съемках в роли «молодого Путина»

      Спонсировавшего ФБК активиста отправили под домашний арест

      Путин и Зеленский провели совещания по ситуации в приграничье. О чем говорили и что решили президенты?

      Обматеривший Галкина блогер отреагировал на запрет въезда в Латвию

      Появились кадры атаки российских танков в Курской области

      Полиция Украины нашла оружие в рамках обысков по делу Фарион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше