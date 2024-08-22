В отделение ГИБДД в Москве приехала полиция

В ГИБДД Бутово проводятся следственные действия

К отделению ГИБДД Бутово в Москве приехала полиция, в здании проводятся следственные действия. Об этом сообщает Baza.

Мероприятия в помещении на улице Академика Глушко могут быть связаны с талонами на постановку автомобилей на учет — в последнее время с ними происходили сбои. Кроме того, несколько автовладельцев написали заявление в правоохранительные органы и заявили о некой женщине, к которой им предлагали обратиться для содействия в регистрации машин.

Как уточнили «Ленте.ру» в главке МВД по Москве, в рамках мероприятия были задержаны восемь подозреваемых в совершении мошеннических действий под видом постановки автомобилей на учет. По данным ведомства, поводом для задержания стало заявление одного из потерпевших, поступившее в полицию в декабре 2023 года. Мужчина заявил, что злоумышленники, представившись профессионально занимающимися услугами по регистрации транспортных средств лицами, забрали у него 125 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.