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09:31, 22 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучали взрывы, в результате которых были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«В течение суток (...) 310 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области», — написал он. По словам чиновника, взрывы произошли в населенных пунктах Пятихатки, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Работино, Малая Токмачка, Малиновка, Полтавка, Успеновка, Преображенка и Зеленый Гай.

Как отметил Федоров, всего в администрацию поступило 71 сообщение о повреждении построек, в частности — объектов инфраструктуры.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Украине части региона повреждены объекты инфраструктуры. Он не назвал, какие именно объекты были повреждены.

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      Александр Курбатов
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