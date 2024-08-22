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09:44, 22 августа 2024Среда обитания

В России захотели построить новые АЭС

До 2042 года в России появится 11 новых АЭС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские власти запланировали построить в стране 11 новых атомных электростанций (АЭС). Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, они должны появиться до 2042 года, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

К 2036 году, поясняется в проекте, установленная мощность всех АЭС России должна достигнуть 34 576 мегаватт. Новые АЭС планируют построить в Ростовской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также на Чукотке и в Якутии. На будущих атомных электростанциях будут устанавливать энергоблоки с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ.

В конце июня Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения о строительстве шестиблочной атомной электростанции малой мощности. Работы должны начаться осенью. Сперва там появится городок строителей и необходимая инфраструктура.

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      Платон Щукин
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