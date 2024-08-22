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14:05, 22 августа 2024Россия

В Совфеде отреагировали на размещение сил НАТО в Финляндии

Сенатор Пушков о желании НАТО разместить силы в Финляндии: сбылась мечта Стубба

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО планирует разместить силы в Финляндии на границе с Россией. По мнению главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, это означает, что мечта финского президента Александера Стубба сбылась. Об этом сенатор написал в Telegram.

«НАТО намерена разместить в Финляндии 5000 своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба — иначе его и не назовешь», — написал он.

Политик отметил, что Стубб занимает самую агрессивную позицию на Западе по отношению к России. В связи с этим, считает Пушков, в Финляндии снижается уровень жизни и безопасности.

22 августа газета Iltalehti сообщила, что НАТО развернет бронетанковую бригаду численностью от 4000 до 5000 человек в финском городе Миккели около российской границы. «Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — пишет издание.

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      Никита Абрамов
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