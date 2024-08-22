Военкоры уточнили численность атаковавших Брянскую область бойцов ВСУ

«РВ»: численность атаковавших Брянскую область бойцов ВСУ преувеличили в 10 раз

Численность атаковавших Брянскую область бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) преувеличили десятикратно. На самом деле их было не 200, а 20 человек, уточнили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Согласно информации канала, участие 200 украинских военных в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся прорвать оборону российского региона — это преувеличенный слух. ДРГ состояла из 20 солдат, 21 августа они атаковали в районе пограничного поселка Забрама Климовского района (Брянская область) при огневой поддержке крупнокалиберного пулемета бронемашины.

Когда противник начал обстреливать российский пограничный пост, бойцы ПУ ФСБ по региону открыли ответный огонь. «Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, успеха не имел и откатился обратно вглубь своей территории», — заключили авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки предприняли не одну попытку атаковать Брянскую область. Первая попытка прорыва границы длилась полчаса, после чего противник вынужден был отступить. Затем спустя почти час ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли новую попытку, но также безуспешно.