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07:00, 22 августа 2024Забота о себе

Заскучавшая жена дважды изменила мужу и сделала неожиданное открытие

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Британка дважды изменила мужу, после чего сделала неожиданное открытие. Историю заскучавшей жены опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, проблемы в отношениях с мужем у нее начались во время отпуска в Испании, который она назвала катастрофой. Супруги все время действовали друг другу на нервы, секс был плохим, а ужины проходили в тишине. «Я вернулась домой, зная, что мне нужно начать что-то новое и начать получать удовольствие от жизни. Я не была готова разводиться, но мне хотелось вспомнить острые ощущения, которые испытываешь, когда занимаешься сексом с кем-то новым», — вспоминает она.

После отпуска женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и начала видеться с программистом на пять лет моложе себя. Результат удивил ее. «Опыт измены поднял мое сексуальное влечение до небес, и вскоре мне захотелось снова заняться сексом со своим мужем. Секс — это клей, скрепляющий браки, и мы поняли, что нам стоит бороться за семью», — рассказала она.

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Еще один роман британка закрутила с менеджером бара. «Ко мне вернулась вся уверенность, и это, казалось, еще больше укрепило мой брак. Я поняла, что у меня с мужем еще есть будущее, и если все снова упрется в тупик, я без колебаний заведу еще один роман на стороне, потому что в прошлый раз это определенно сработало», — заключила она.

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      Александра Лисица
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