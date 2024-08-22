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06:04, 22 августа 2024Россия

Житель Суджи рассказал о расстреле беременной жены солдатом ВСУ

Житель Суджи рассказал подробности расстрела его беременной жены солдатом ВСУ

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал подробности расстрела его беременной жены солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кузнецов вместе с 28-летней женой Ниной, а также тетей и полуторогодовалым сыном эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Мужчина ехал в одной машине, а его родственники в другой.

В какой-то момент по машине, в которой находился Кузнецов, открыл огонь стоявший на обочине солдат ВСУ. Пули попали в лобовое стекло. Проехав несколько сотен метров, мужчина остановился, после чего в него врезалась машина, за рулем которой находилась супруга.

«И так как был сильный удар, две машины были сильно повреждены, Ford был не на ходу, а так как "Нива" — полный привод, я решил, что нам нужно двигаться на ней. И чудом просто расцепились машины — и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде», — рассказал Кузнецов.

Врачи пытались помочь беременной женщине, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Суджи, которая была на втором месяце беременности, ушла из жизни при атаке ВСУ в первый день вторжения Украины в Курскую область — 6 августа. Позднее выяснилось, что она пыталась закрыть от пуль сына.

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      Евгений Силаев
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