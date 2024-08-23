Финансовый аналитик спрогнозировал курс турецкой лиры

Профессор ВШЭ Коган: к середине 2025 года курс лиры составит 34-35 за доллар

Турецкая лира продолжит слабеть, но темпы снижения ее курса будут уже не такими, как прежде. Об этом «Лента.ру» заявил профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ, финансовый аналитик Евгений Коган, комментируя падение курса турецкой валюты до рекордных 34 лир за доллар.

По словам Когана, падение лиры — это последствия волюнтаристской и непродуманной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Видимо, Эрдоган решил войти в историю и получить Нобелевскую премию по экономике, делая все наоборот. Должно быть, ему кто-то сказал, что самое главное — экономический рост: пускай деньги будут дешевыми, а инфляция сама пройдет. Не прошла! Пришлось турецкому ЦБ бежать вдогонку за инфляцией и поднимать снова и снова ставку», — сказал профессор.

Он напомнил, что с тех пор, как регулятор начал повышать ставку, падение лиры замедлилось. В противном случае курс бы сейчас достигал 38 лир за доллар. А может быть, и 45.

Коган подчеркнул, что не стоит ждать укрепления лиры в ближайшее время. Более того, тренд на ее ослабление продолжится. Однако в какой-то момент экономика справится. А значит, к середине 2025 года курс может быть 34-35,5 лиры за доллар.

«Курса в 40-45, скорее всего, не будет», — подчеркнул Коган.

Ранее курс лиры на международном рынке форекс опустился ниже 34 лир за доллар. За последние 12 месяцев эта валюта утратила четверть стоимости. За три года она подешевела в четыре раза.