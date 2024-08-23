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06:50, 23 августа 2024Мир

Харрис пообещала сделать американскую армию самой сильной и смертоносной в мире

Харрис: сделаю армию США самой смертоносной в мире
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пообещала сделать американскую армию самой сильной и смертоносной в мире. Об этом она заявила в ходе своей речи на общенациональном партийной съезде в Чикаго, передает NBC News.

«Я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и смертоносная боевая сила в мире», — сказала Харрис.

Она пообещала заботиться о солдатах и ​​их семьях, а также «всегда чтить и никогда не умалять их службу и их жертвенность».

На съезде демократов Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии, приняв номинацию на пост главы государства. Ее выступление стало финальным штрихом мероприятия, проходившего с 19 августа.

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      Сергей Грехов
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