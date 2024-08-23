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18:32, 23 августа 2024Забота о себе

Названы действенные способы пережить день после бессонной ночи

Сомнолог Бузунов: не уснуть на работе после ночи без сна поможет яркое освещение

Фото: DC Studio / freepik

Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, как пережить рабочий день после ночи без сна. Его слова приводит издание aif.ru.

Действенным способом провести день после бессонной ночи продуктивно врач назвал максимально яркое освещение в помещении. Если человек работает из дома, можно выйти на балкон или на улицу на 10-15 минут.

Также Бузунов посоветовал как следует проветрить помещение, чтобы не уснуть. «Свежий воздух, особенно если он прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость», — объяснил он. В течение дня необходимо повторять эту процедуру, поскольку в духоте невыспавшийся человек устанет еще быстрее обычного.

Обратил сомнолог внимание и на необходимость соблюдения распорядка дня. Благодаря последовательности привычных действий мозгу будет легче поддерживать активное состояние. «Если привыкли по утрам пить кофе, выпейте свою обычную порцию. Не стоит повышать дозу и пытаться взбодрить себя. Кофеин в большом количестве только увеличивает стресс и в конечном итоге усугубляет симптомы недосыпа», — отметил он.

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Избавиться от сонливости помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису, добавил Бузунов. Среди других его рекомендаций — пить больше воды в течение дня, отказаться от жирной пищи с большим количеством углеводов и умываться холодной воды в моменты полного упадка сил.

Ранее хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал об эффективном способе заснуть за считаные минуты. Он заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки.

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      Наталья Обрядина
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