Россиянин решил устроить 60-километровый заплыв в Арктике ради одной цели

Пловец из Нового Уренгоя решил проплыть в эстафетном заплыве на 600 километров

Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев решил принять участие в эстафетном заплыве на 600 километров по российской Арктике ради одной цели — установить рекорд Гиннеса и мира. Об этом мужчина рассказал Ura.ru.

«Я в городе Дудинка. Дистанция: Дудинка-Диксон (600 километров). Для меня это первый опыт марафонского заплыва»,— сообщил Святогор Борнобаев.

Дистанцию свыше 500 километров будут пытаться преодолеть 10 человек. Каждый участник заплыва должен проплыть около 60 километров по Енисею. Марафон пройдет с 21 по 27 августа, после чего спортсмены отправятся до Норильска на судне.

Ранее жители села Хадан Сунтарского района Якутии Роман Попов и Геннадий Пустоляков решили пройти тысячи километров на лошадях до Монголии. Мужчины своим заездом хотят популяризировать конные путешествия и якутскую лошадь.