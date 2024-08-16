69-я параллель
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15:28, 16 августа 202469-я параллель

Россияне решили пройти на лошадях тысячи километров ради одной цели

Двое путешественников отправились из Якутии в Монголию на лошадях

Фото: Unsplash

Жители села Хадан Сунтарского района Якутии Роман Попов и Геннадий Пустоляков решили пройти тысячи километров на лошадях до Монголии ради одной цели. Об этом сообщил глава села Хадан Андрей Оконешников, чьи слова приводит ЯСИА.

«Они планируют за три месяца дойти до столицы Монголии Улан-Батора. Как рассказывают старцы, до появления дороги через Мирный купцы передвигались по данному маршруту», — рассказал он.

Мужчины своим заездом хотят популяризировать конные путешествия и якутскую лошадь. Путешествуя из Якутии в Монголию, по словам Оконешникова, они пройдут путь предков и отдадут дань истории. Расстояние от Якутии до Улан-Батора составляет около 2300 километров.

До путешествия жители якутского села совершили поход протяженностью 400 километров — такое расстояние на лошади они прошли за десять дней.

Ранее путешественник Дугуйдан Винокуров преодолел 800 километров на лошадях в мороз, отправившись из Оймяконского района Якутии в Магаданскую область. Своим путешествием Винокуров хотел доказать уникальность лошадей якутской породы. В сети впоследствии опубликовали кадры его заезда.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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