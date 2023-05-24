Появилось видео 800-километрового экстремального заезда россиянина на лошади

Появились кадры заезда жителя Якутии, который в мороз проехал на лошадях 800 километров

В сети появились кадры заезда всадника-экстремала из Якутии Дугуйдана Винокурова, который проехал на лошадях в мороз 800 километров из Оймяконского района в Магаданскую область. Их публикует ЯСИА.

На кадрах видно, как Винокуров с двумя лошадьми и несколькими товарищами передвигается по российской Арктике. Они преодолевают высокие сугробы, непогоду и другие трудности. В путешествии экстремалов сопровождает приспособленный к северным условиям автомобиль.

Своим путешествием Винокуров хотел доказать уникальность лошадей якутской породы. Они могут содержаться на свободном выпасе при температуре минус 60 градусов и самостоятельно добывать еду из-под снега.

В феврале Винокурова благословили на 800-километровый поход. Тогда всадник назвал это путешествие самым экстремальным походом в стране. В обряде благословения россиянина на дальний поход участвовали не только духовные лица, но и представители администрации.

Завершил поход экстремал в марте. Впоследствии он рассказал, что месяц провел в сложной дороге, температура воздуха местами опускалась до минус 58 градусов. Всадник назвал самым сложным за время путешествия проезд по трассе «Колыма» — тогда лошади пугались проезжающих машин

В 2021 году Винокуров и его зять, коневод Мичил Неустроев, отправились в похожий конный поход «От Полюса холода до Белокаменной». Тогда россияне тоже хотели доказать, что их родные якутские лошади — самые выносливые в мире.