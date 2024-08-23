Тайвань построит семь новых подводных лодок

Тайвань намерен построить семь новых подводных лодок, стоимость которых составит около 8,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал «Чжунши синьвэньван».

«На постройку 7 подводных лодок в 2024 году будет выделено 284 миллиарда», — утверждается в публикации.

По данным издания, программа строительства подводных лодок рассчитана на 14 лет. Она будет осуществляться с 2025 по 2038 год.

В материале также отмечается, что в 2023 году был создан прототип субмарины тайваньского производства, который должен пройти испытания. После этого его передадут Военно-морским силам Тайваня к 2025 году. По данным источника издания из числа военных, лодки будут выпускаться тремя партиями.

Ранее стало известно, что США намерены разместить в Тихом океане военные базы и аэродромы на случай конфликта с Китаем.