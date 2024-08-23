Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 23 августа 2024Мир

Тайвань построит семь новых подводных лодок

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Тайвань намерен построить семь новых подводных лодок, стоимость которых составит около 8,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал «Чжунши синьвэньван».

«На постройку 7 подводных лодок в 2024 году будет выделено 284 миллиарда», — утверждается в публикации.

По данным издания, программа строительства подводных лодок рассчитана на 14 лет. Она будет осуществляться с 2025 по 2038 год.

В материале также отмечается, что в 2023 году был создан прототип субмарины тайваньского производства, который должен пройти испытания. После этого его передадут Военно-морским силам Тайваня к 2025 году. По данным источника издания из числа военных, лодки будут выпускаться тремя партиями.

Ранее стало известно, что США намерены разместить в Тихом океане военные базы и аэродромы на случай конфликта с Китаем.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Захваченную волгоградскую колонию взяли штурмом. Террористы убили четырех сотрудников ФСИН

      В российском регионе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

      Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ в Курской области россиянах

      Росгвардия уничтожила пять украинских беспилотников в Запорожской области

      14-летний турист забрался на крышу поезда и получил удар током

      В США заявили о подходящем времени для снижения ключевой ставки

      Потерянное 61 год назад обручальное кольцо нашли рядом с могилой его владельца

      Россиян предупредили об опасных веществах в средствах для стирки

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше