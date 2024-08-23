В Херсонской области сообщили об уничтожении скопления ВСУ на одном из островов Днепра

Сальдо: ВС России уничтожили скопление солдат ВСУ на одном из островов Днепра

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили скопление солдат украинской армии на одном из островов Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Группу противника обнаружила воздушная беспилотная разведка», — написал чиновник.

По его словам, ВС России незамедлительно нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с расстояния в 20 километров.

Ранее Сальдо рассказал об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Днепре. По его словам, операторы БПЛА из состава группировки войск «Днепр» заметили группу украинских военных со специальным снаряжением, которые пытались добраться до левого берега.