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10:04, 23 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили об уничтожении скопления ВСУ на одном из островов Днепра

Сальдо: ВС России уничтожили скопление солдат ВСУ на одном из островов Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили скопление солдат украинской армии на одном из островов Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Группу противника обнаружила воздушная беспилотная разведка», — написал чиновник.

По его словам, ВС России незамедлительно нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с расстояния в 20 километров.

Ранее Сальдо рассказал об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Днепре. По его словам, операторы БПЛА из состава группировки войск «Днепр» заметили группу украинских военных со специальным снаряжением, которые пытались добраться до левого берега.

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      Валентин Карант
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