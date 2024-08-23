Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 23 августа 2024Россия

В Минобороны России перечислили уничтоженные за неделю вертолеты и самолеты ВСУ

Минобороны: за неделю уничтожены самолеты ВСУ Су-24 и МиГ-29 и четыре вертолета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшую неделю российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия, ракетные войска, а также средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета и четыре вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованную авиатехнику перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, с 17 по 23 августа Украина потеряла тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также один вертолет Ми-17 и три Ми-8.

Помимо этого, сбита противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, 87 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 340 беспилотников, 147 из которых сбиты вне зоны СВО.

Ранее также сообщалось, что 21 августа российский зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» сбил украинский истребитель Су-27, который пытался атаковать Курскую область. По неподтвержденным официально данным, ВСУ пытались нанести удар управляемыми бомбами по частично уцелевшему мосту через реку Сейм в селе Карыж.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше