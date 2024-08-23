В Минобороны России перечислили уничтоженные за неделю вертолеты и самолеты ВСУ

Минобороны: за неделю уничтожены самолеты ВСУ Су-24 и МиГ-29 и четыре вертолета

За минувшую неделю российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия, ракетные войска, а также средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета и четыре вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованную авиатехнику перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, с 17 по 23 августа Украина потеряла тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также один вертолет Ми-17 и три Ми-8.

Помимо этого, сбита противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, 87 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 340 беспилотников, 147 из которых сбиты вне зоны СВО.

Ранее также сообщалось, что 21 августа российский зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» сбил украинский истребитель Су-27, который пытался атаковать Курскую область. По неподтвержденным официально данным, ВСУ пытались нанести удар управляемыми бомбами по частично уцелевшему мосту через реку Сейм в селе Карыж.