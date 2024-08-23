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16:49, 23 августа 2024Силовые структуры

В СПЧ заявили о трудностях ФСИН контролировать часть заключенных

Кабанов: сотрудники ФСИН не могут контролировать радикалов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Сотрудники УФСИН не могут контролировать ту часть заключенных, которые придерживаются идеологии движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено) и «строителей Всемирного Халифата». Об этом «Ленте.ру» заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Это прежде всего связано с языковыми проблемами — такие заключенные общаются между собой на родном языке, который не знают российские правоохранители. При этом переводчиков практические нет, либо они очень дорогие, отметил Кабанов.

В результате получается ситуация, когда количество переходит в качество — это все выплескивается в подобные инциденты с захватом колоний или СИЗО, заявил правозащитник. Он также подчеркнул, что пока в России нет эффективной борьбы с радикализмом, так как это часто воспринимается как борьба с исламом.

У террористов тема исламофобии является основной. То есть они ее искусственно разжигают, в том числе с целью оправдать свои террористические действия.

Кабанов

Ранее эксперт заявил, что избежать повторения ситуаций, как в колонии №19 в Волгоградской области, можно при изменении подхода к наказанию террористов и экстремистов.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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