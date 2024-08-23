Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:13, 23 августа 2024Силовые структуры

В СПЧ рассказали о необходимых для предотвращения захватов колоний мерах

Кабанов: террористы должны сидеть в отдельных зонах и в самых жестких условиях

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Избежать повторения ситуаций, как в колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области, можно при изменении подхода к наказанию террористов и экстремистов. Об этом «Ленте.ру» заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Осужденные по таким статьям должны отбывать наказание в самых жестких условиях, примерно как «пожизненники». По словам правозащитника, для таких заключенных нужно создать отдельные зоны, в которых у них будет минимальная возможность для взаимодействия друг с другом и внешним миром.

Кабанов также призвал уменьшить поток мигрантов из Средней Азии и провести ревизию тех, кто уже получил российское гражданство. Член СПЧ считает, что в России нужно усилить меры по противодействию любым проявлениям радикализма. Эти глобальные шаги помогут не допустить повторения таких ситуаций, заключил он.

Нападение на сотрудников исправительной колонии № 19 в городе Суровикино произошло в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Бастрыкин поручил привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше