В СПЧ рассказали о необходимых для предотвращения захватов колоний мерах

Кабанов: террористы должны сидеть в отдельных зонах и в самых жестких условиях

Избежать повторения ситуаций, как в колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области, можно при изменении подхода к наказанию террористов и экстремистов. Об этом «Ленте.ру» заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Осужденные по таким статьям должны отбывать наказание в самых жестких условиях, примерно как «пожизненники». По словам правозащитника, для таких заключенных нужно создать отдельные зоны, в которых у них будет минимальная возможность для взаимодействия друг с другом и внешним миром.

Кабанов также призвал уменьшить поток мигрантов из Средней Азии и провести ревизию тех, кто уже получил российское гражданство. Член СПЧ считает, что в России нужно усилить меры по противодействию любым проявлениям радикализма. Эти глобальные шаги помогут не допустить повторения таких ситуаций, заключил он.

Нападение на сотрудников исправительной колонии № 19 в городе Суровикино произошло в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

