Кот-д'Ивуар заподозрил Украину в подготовке бойцов

В Кот-д'Ивуаре начали расследование о подготовке бойцов посольством Украины

Власти Кот-д'Ивуара изучают возможное участие посольства Украины в подготовке бойцов. Об этом пишет малийский портал Bamada.

По его информации, власти Кот-д'Ивуара якобы ведут расследование о возможном участии украинской дипмиссии в Абиджане в «тайной военной подготовке» и поставке деталей для дронов через дипломатическую почту. В материале отмечается, что если подозрения подтвердятся, это может серьезно повлиять на отношения двух стран.

В свою очередь, портал ActuNiger из Нигера пишет, что посольство Украины может заниматься «координацией подготовки боевиков в области связи» и это начинает беспокоить власти Кот-д'Ивуара.

20 августа Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Главы МИД трех африканских стран также осудили прославление терроризма на континенте.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной. Эти государства также обратились в СБ ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Киевом вооруженных группировок в Африке. Также стало известно, что Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером.