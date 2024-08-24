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22:22, 24 августа 2024Россия

Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым

Криминальный авторитет Раджик Нижневартовский найден мертвым в Подмосковье

Фото: Unsplash

В Подмосковье нашли тело вора в законе Ражидина Михралиева, известного под прозвищем Раджик Нижневартовский — предположительно, он совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что тело криминального авторитета нашли в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. По данным Mash, перед смертью Нижневартовский поссорился с местными представителями криминального общества.

Михралиев неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. 23 января 2015 года сообщалось, что в одном из ресторанов в центре Москвы сотрудники полиции задержали семь воров в законе, среди которых был и Раджик Нижневартовский, оперативники изъяли у него 2,9 грамма героина. 28 января 2014 года Раджика уже задерживали во время сходки воров в законе, в ходе которой планировалось короновать нового криминального авторитета.

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      Юлия Мискевич
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