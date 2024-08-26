Челябинцы пристрастились к русским печам

Челябинцы пристрастились к строительству русских печей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что спрос на возведение каминов за последний год увеличился на 305 процентов, а спрос на возведение русской печи увеличился на 400 процентов по сравнению с августом прошлого года. Кроме того, челябинцы начали чаще обращаться и за строительством бань.

В общей сложности продажи обогревающих устройств за последний месяц выросли на 26 процентов. Самый популярный товар в этой категории — печи: на них приходится 58 процентов продаж. За последний месяц их стали покупать чаще на 25 процентов.

Ранее в августе стало известно, что в российском городе откроется премиум-отель с возрожденными сибирскими банями.