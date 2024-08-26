Китайские военные получили модернизированный «аналог С-400»

MWM: НОАК начала развертывание новой версии ЗРК HQ-9B с облегченными ракетами

Китайские военные начали развертывание новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности HQ-9B. Модернизированная система, которую считают аналогом российского комплекса С-400, получила облегченные ракеты, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Центральное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показало фотографии пусковой установки обновленного ЗРК, которая вмещает восемь ракет. Прошлая версия HQ-9B могла нести четыре ракеты.

«На опубликованных командованием изображениях показаны HQ-9B в новой конфигурации с транспортно-монтажными пусковыми установками, несущими меньшие по размеру и более легкие ракеты класса "земля-воздух"», — говорится в публикации.

Как пишет издание, дальность поражения HQ-9B составляет 250 километров. Комплекс способен прикрывать площадь до 200 тысяч квадратных километров.

Ранее в августе журнал The National Interest писал, что Военно-морские силы (ВМС) Китая способны потопить авианосец ВМС США. Автор подчеркнул, что Пекин выделил много ресурсов для модернизации флота, которые позволили повысить боеспособность подлодок.