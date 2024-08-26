Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 26 августа 2024Наука и техника

Китайские военные получили модернизированный «аналог С-400»

MWM: НОАК начала развертывание новой версии ЗРК HQ-9B с облегченными ракетами

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Китайские военные начали развертывание новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности HQ-9B. Модернизированная система, которую считают аналогом российского комплекса С-400, получила облегченные ракеты, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Центральное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показало фотографии пусковой установки обновленного ЗРК, которая вмещает восемь ракет. Прошлая версия HQ-9B могла нести четыре ракеты.

«На опубликованных командованием изображениях показаны HQ-9B в новой конфигурации с транспортно-монтажными пусковыми установками, несущими меньшие по размеру и более легкие ракеты класса "земля-воздух"», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Как пишет издание, дальность поражения HQ-9B составляет 250 километров. Комплекс способен прикрывать площадь до 200 тысяч квадратных километров.

Ранее в августе журнал The National Interest писал, что Военно-морские силы (ВМС) Китая способны потопить авианосец ВМС США. Автор подчеркнул, что Пекин выделил много ресурсов для модернизации флота, которые позволили повысить боеспособность подлодок.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Эстония собралась заработать на сдаче тюрем в аренду

      Китайские военные получили модернизированный «аналог С-400»

      Врач объяснил пагубное влияние алкоголя на сон

      МИД пояснил послу Индии принципиальную позицию России по конфликту на Украине

      Появилась информация о состоянии одного из энергоблоков Курской АЭС

      Рентгенолог раскрыл два дела при помощи самодельного устройства

      38-летняя Елизавета Боярская вышла в свет в прозрачном платье

      Россиянин приревновал супругу к другому мужчине и дважды выстрелил в него из обреза

      Трассу в Крыму перекрыли из-за лесного пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше