В США предупредили о способности Китая потопить американский авианосец

TNI: Китай способен потопить американский авианосец

Военно-морские силы (ВМС) Китая способны потопить авианосец ВМС США. Об этом в публикации на страницах американского журнала The National Interest (TNI) предупреждает обозреватель Майя Карлин.

«ВМС США сохраняют превосходство над Китаем в плане авианосцев, но Пекин продемонстрировал свою способность отслеживать американские авианосцы, что вызвало беспокойство», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что в 2015 году китайская субмарина более полусуток преследовала американский авианосец у берегов Японии. Другой случай был зафиксирован в 2006 году в районе Окинавы, когда подлодка из Китая неожиданно всплыла рядом с авианосцем из США.

«Китай выделил много ресурсов и средств на модернизацию своих военно-морских активов за последнее десятилетие, и его подводные лодки теперь могут быть гораздо более способными», — уверяет обозреватель.

В июле в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России сообщили, что экипажи российских кораблей и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы в первый день совместных учений «Морское взаимодействие — 2024».