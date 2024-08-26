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05:17, 26 августа 2024Россия

Россиян предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

Депутат Федяев заявил о новых правилах установки камер на дорогах с 1 сентября

Фото: Unsplash

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в ближайшее время вступят в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Депутат уточнил, что новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября.

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«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — предупредил он.

Парламентарий добавил, что решения об установке камер ГИБДД принимают органы власти региона, по которому проходит дорога. Кроме того, в этом процессе участвует владелец трассы. Все решения требуют согласования с ГИБДД, отметил Федяев.

С 1 сентября, согласно закону, который подписал президент Владимир Путин, в России регламентируют установку камер на автомобильных дорогах. Если раньше нормы установки дорожных камер регулировались ведомственными актами, то с осени 2024 года это будет делать новый федеральный закон.

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      Марина Совина
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