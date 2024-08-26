В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки. На кого они рассчитаны, и когда их ждать?

Депутат Аксаков: в РФ могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

В России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. Подробности их проработки раскрыл председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Хотя льготная ипотека с господдержкой завершилась 1 июля 2024 года, в стране должны появиться новые дополнительные меры поддержки тех, кто хочет приобрести жилье, убежден парламентарий. Сейчас нужно сделать эти программы более упорядоченными, чтобы ими не мог пользоваться кто угодно, иначе это чревато перегревом рынка жилья, пояснил Аксаков.

Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах

Анатолий Аксаков председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку

Одна из льготных программ будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности, в особенности — на передовых, высокотехнологических производствах. Кроме того, рассмотрят введение строительной ипотеки в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

Помимо прочего, Аксаков предложил проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров, поскольку одной из важнейших задач для России является создание научных и производственных центров. Еще одна льготная ипотека затронет регионы, испытывающие проблемы с населением.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Оценена вероятность изменения условий семейной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что пока не планируется менять условия льготной семейной ипотеки. Он отметил, что эта мера сильно зависит от ключевой ставки. Хуснуллин также напомнил, что новые параметры льготной программы были приняты 1 июля, а до этого кредиты по госпрограмме со ставкой до шести процентов выдавали семьям хотя бы с одним ребенком младше 18 лет. Теперь показатель уменьшили до шести лет. Кроме того, приобретать такое жилье можно только у застройщика напрямую.

При этом в июле вице-премьер говорил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки. «Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая», — сказал он тогда. Хуснуллин добавил, что программой воспользовались более 1,1 миллиона семей.

В России предсказали будущее цен на жилье

Как отметил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, в ближайшее время квартиры не начнут дешеветь, для этого пока нет оснований. «Застройщики сейчас применяют различного рода схемы, которые направлены на стимулирование спроса. Это и траншевые ипотеки, и разного вида рассрочки, и ипотеки без первоначального взноса», — пояснил специалист. Он также не исключил, что застройщики придумают новые способы стимулирования спроса, в связи с этим рассчитывать на снижение цен пока не приходится.

В свою очередь, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, напротив, прогнозировал снижение цен на жилье в России. По его словам, пока застройщики не видят причин для распродаж, но ближе к концу года может увеличиться размер скидок, а также станет доступно больше акций типа ремонта или подарочного машино-места. Репченко убежден, что рынок первичного жилья продолжит остывать, если не будет массовой льготной ипотечной господдержки.