Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 23 августа 2024Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в России

Риелтор Барсуков: цены на жилье в России пока снижаться не будут
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшее время квартиры в России не начнут дешеветь. Будущее цен на жилье предсказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, пока нет оснований для снижения цен. Барсуков отметил, что спрос на новостройки будет низким в течение пары месяцев.

«Есть ряд предпосылок, которые указывают как раз-таки на то, что цены снижаться не будут. Выравнивание будет происходить не за счет того, что предложение будет более доступно. Застройщики сейчас применяют различного рода схемы, которые направлены на стимулирование спроса. Это и траншевые ипотеки, и разного вида рассрочки, и ипотеки без первоначального взноса», — пояснил риелтор.

Однако Центробанк активно борется с серыми схемами девелоперов. При этом специалист не исключает, что застройщики придумают новые способы стимулирования спроса — поэтому рассчитывать на снижение цен пока не приходится.

Ранее руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко спрогнозировал снижение цен на жилье в России. По его словам, тенденция к отрицательной динамике может проявиться в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

      ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

      Женщина спасла акулу-людоеда с мелководья

      Застрявший в горах Пакистана россиянин описал случившееся фразой «спасали себя сами»

      Осужденных за экстремизм иностранцев призвали высылать из России для заключения на родине

      «Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

      В ООН обеспокоились из-за ситуации с Курской и Запорожской АЭС

      В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше