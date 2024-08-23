Предсказано будущее цен на жилье в России

Риелтор Барсуков: цены на жилье в России пока снижаться не будут

В ближайшее время квартиры в России не начнут дешеветь. Будущее цен на жилье предсказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, пока нет оснований для снижения цен. Барсуков отметил, что спрос на новостройки будет низким в течение пары месяцев.

«Есть ряд предпосылок, которые указывают как раз-таки на то, что цены снижаться не будут. Выравнивание будет происходить не за счет того, что предложение будет более доступно. Застройщики сейчас применяют различного рода схемы, которые направлены на стимулирование спроса. Это и траншевые ипотеки, и разного вида рассрочки, и ипотеки без первоначального взноса», — пояснил риелтор.

Однако Центробанк активно борется с серыми схемами девелоперов. При этом специалист не исключает, что застройщики придумают новые способы стимулирования спроса — поэтому рассчитывать на снижение цен пока не приходится.

Ранее руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко спрогнозировал снижение цен на жилье в России. По его словам, тенденция к отрицательной динамике может проявиться в 2025 году.