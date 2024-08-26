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15:38, 26 августа 2024Спорт

В «Спартаке» потеряли футболиста Соболева

Капитан «Спартака» Зобнин заявил, что не знает, где находится футболист Соболев

Фото: Александр Нестеров / РИА Новости

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не знает, где находится его одноклубник, нападающий Александр Соболев. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист подчеркнул, что не поддерживает связи с Соболевым. «Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он», — добавил он.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Причиной стало то, что Соболев с начала июня ведет переговоры о переходе в петербургский «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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      Анастасия Борисова
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