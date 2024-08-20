Стала известна позиция главы «Газпрома» по трансферу Соболева в «Зенит»

РИА Новости: Миллер пока не принял решения по трансферу Соболева в «Зенит»

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пока не принял решения по поводу возможного трансфера в команду форварда московского «Спартака» Александра Соболева. Его позиция стала известна РИА Новости.

По информации источника, команды свернуть переговоры функционер не давал, но и официального предложения от «Зенита» «Спартаку» не поступало. Единственной стороной, заинтересованной в сделке, остается агент Соболева Павел Андреев.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Решение было принято руководством клуба. Переход игрока в «Зенит» обсуждается с начала июня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026-го. В текущем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.