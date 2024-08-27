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08:01, 27 августа 2024Из жизни

61-летний иностранец попал в тюрьму за секс перед храмом

В Японии арестовали 61-летнего австрийца, занимавшегося сексом перед храмом

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии арестовали иностранца, который занимался сексом перед синтоистским храмом. Об этом сообщает сайт SoraNews24.

Инцидент произошел в городе Кесеннума, префектура Мияги. В полицию обратился очевидец и рассказал о паре, занимающейся сексом перед храмом. По его словам, мужчина при этом облокачивался на храмовую стену. Хотя место не было людным, их можно было заметить издалека, и они не предпринимали никаких усилий, чтобы скрыться.

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3 мая 2020

Сотрудники полиции без труда нашли и задержали виновников: 61-летнего туриста из Австрии и жительницу Кесеннумы, которая оказалась старше 40 лет. Им предъявили обвинения в оскорблении культового сооружения. Женщина уже признала вину, австриец же оказался давать показания без адвоката и в результате попал в тюрьму.

Ранее в Великобритании пара занялась сексом посреди лондонской улицы на глазах у прохожих. Любовники разместились на выброшенном кем-то диване и накрылись одеялом.

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      Олег Парамонов
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