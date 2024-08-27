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16:01, 27 августа 2024Наука и техника

Обнаружен неизвестный механизм омоложения

Nature Microbiology: обнаружен неизвестный механизм омоложения

Фото: Samues Bollendorff, Fondation Tara Océan

Группа ученых Йенского университета в Германии обнаружила неизвестный механизм омоложения у одноклеточных организмов. Исследование было сосредоточено на изучении микроводорослей, которые играют ключевую роль в морских экосистемах, и опубликовано в журнале Nature Microbiology.

Одноклеточные организмы, такие как микроводоросли, стареют, когда лишаются возможности делиться из-за нехватки питательных веществ. Новый механизм, обнаруженный учеными, позволяет старым клеткам восстанавливаться и вновь делиться, когда они попадают в зоны океана, богатые питательными веществами.

В ходе исследования команда под руководством доктора Юн Дэна из Йенского университета изучала, как старые клетки микроводорослей могут омолаживаться. Оказалось, что клетки формируют пузырьки, называемые везикулами, которые выводят из них вредные продукты обмена веществ и токсины, что способствует восстановлению способности к делению.

Производство везикул, как выяснили ученые, является необходимым условием для омоложения клеток. Этот процесс регулируется с помощью химических сигналов, которые стимулируют образование везикул и, таким образом, способствуют восстановлению клеточного деления.

Микроводоросли, делясь с высокой скоростью, играют важную роль в фиксации CO2 и производстве кислорода, что влияет на глобальный климат. Новый механизм омоложения клеток позволяет объяснить сложные закономерности изменения видового состава планктона, и это важно для понимания глобальных климатических процессов.

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      Александр Еникеев
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