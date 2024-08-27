JAMA Network Open: раскрыта опасность сотрясений мозга в детстве

Нейробиологи и специалисты по заболеваниям мозга Кембриджского университета раскрыли, что незначительные травмы головного мозга, полученные в детстве, в том числе сотрясения мозга, могут представлять опасность для здоровья. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные о черепно-мозговых травмах (ЧМТ) и их влиянии на здоровье в будущем. Они обнаружили связь между перенесенными в молодости травмами и повышенным риском развития заболеваний мозга, таких как деменция, что подтверждается наличием церебральных микрокровоизлияний и других симптомов, указывающих на заболевание мелких сосудов мозга.

Для исследования использовались данные МРТ-снимков 617 человек в возрасте от 40 до 59 лет, участвовавших в британском исследовании Prevent Dementia. Все добровольцы прошли не менее трех сеансов МРТ и предоставили информацию о травмах головного мозга в течение жизни. Анализ снимков и медицинских историй показал, что 36,1 процента участников перенесли хотя бы одну ЧМТ, приводившую к кратковременной потере сознания.

Результаты исследования показали, что у людей с ЧМТ наблюдались более частые церебральные микрокровоизлияния, проблемы со сном, нарушенная походка, депрессия и склонность к курению. При этом с увеличением количества ЧМТ возрастала и частота этих симптомов, что указывает на прогрессирующий характер проблем со здоровьем после черепно-мозговых травм.

Особое внимание было уделено риску проблем с памятью у пациентов с ЧМТ. Оказалось, что у таких людей вероятность развития деменции выше, чем у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением или диабетом. Этот факт может указывать на серьезные долгосрочные последствия даже незначительных травм головного мозга.

Исследователи пришли к выводу, что требуется больше исследований для понимания долгосрочных последствий черепно-мозговых травм, особенно в контексте нарушений памяти и возможной связи с деменцией. Авторы также указывают на необходимость более пристального внимания к последствиям ЧМТ спустя годы после их получения.