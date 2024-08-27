В России предложили ограничить наценку на яйца

РБК: производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предложил ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

Соответствующий документ Росптицесоюз направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Авторы инициативы обеспокоены ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Помимо этого, в письме предлагается ограничить торговую наценку на товары первой необходимости.

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора». Кроме того, заметно подешевели баранина (на 7,77 процента), сезонные яблоки (на 7,03 процента) и куриные яйца (почти на 6 процентов).