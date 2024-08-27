ФСБ сообщила о конфискации у бывшего депутата активов на 41 миллиард рублей

ФСБ: суд изъял у экс-депутата Сопчука активы на 41 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы конфисковал у бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука активы стоимостью 41 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

79 объектов движимого и недвижимого имущества экс-парламентария обращено в доход государства. Суд принял решение по иску Генпрокуратуры России, который был подан на основании материалов, собранных спецслужбой.

Сопчук скрылся в ОАЭ, он находится в международном розыске. Его заочно обвиняют в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Летом 2022 года этот же суд изъял у него крупнейший в Приморье туристический комплекс «Маяк». А годом ранее у Сопчука конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.