Конфискованные особняк и украшения российского экс-депутата попали на видео

СК показал особняк и украшения, изъятые у экс-депутата Сопчука

ФСБ сообщила о конфискации у бывшего депутата активов на 41 миллиард рублей

Начало событий в новости ФСБ сообщила о конфискации у бывшего депутата активов на 41 миллиард рублей

79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы общей стоимостью 41 миллиард рублей, принадлежащие бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, были конфискованы судом в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю и предоставили видео части изъятого.

На кадрах видны особняк с внутренним убранством, автомобили, ювелирные украшения.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук, являясь парламентарием, занимался золотодобывающим бизнесом. Свое предприятие «Терней Золото», активы которого превышают 38 миллиардов рублей, он оформил на близких родственников. Также экс-депутат вывел в частную собственность несколько инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу: Полтавский терминал в Приморском крае и Нижнее-Ленинское в Еврейской автономной области.

Замоскворецкий районный суд Москвы изъял активы Сопчука в доход государства по иску Генпрокуратуры России.

Экс-депутат скрывается в ОАЭ, его объявили в международный розыск.

Летом 2022 года этот же суд изъял у него крупнейший в Приморье туристический комплекс «Маяк». Годом ранее у Сопчука конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.