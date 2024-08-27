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16:23, 27 августа 2024Наука и техника

У раковых опухолей обнаружили систему редактирования генов

Nature Immunology: у раковых опухолей обнаружили систему редактирования генов

Фото: freepik / Freepik

Ученые Гарвардского медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс и Бостонской детской больницы провели исследование, которое показало, как раковые опухоли избегают воздействия иммунной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

Исследователи обнаружили, что опухоли редактируют свои гены, подавляя те, которые участвуют в активации врожденного иммунного ответа организма. Этот процесс позволяет опухолям избегать обнаружения и атаки иммунной системы, что представляет серьезную проблему для современных методов иммунотерапии.

Команда изучала рак груди на мышиной модели, используя полногеномное секвенирование РНК отдельных клеток. Было выявлено, что опухоли используют эпигенетические модификации, такие как метилирование ДНК, для подавления определенных генов, что позволяет им уклоняться от иммунного ответа.

Однако ученые также обнаружили, что низкие дозы децитабина, препарата, одобренного FDA, могут обратить вспять эти изменения генов. Децитабин реактивирует иммунный ответ, что приводит к замедлению роста опухоли и увеличению количества иммунных клеток, атакующих опухоль.

Эти результаты указывают на то, что редактирование генов может быть универсальным защитным механизмом для различных типов рака. Будущие исследования будут сосредоточены на применении этих идей к другим солидным опухолям, таким как рак легких и яичников, а также на изучении генетической предрасположенности к раку у пациентов.

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      Александр Еникеев
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