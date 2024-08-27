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12:42, 27 августа 2024Среда обитания

Китай досрочно достиг показателей по выработке чистой энергии

Китай достиг плановых показателей по выработке чистой энергии раньше на 6 лет

Фото: Muyu Xu / Reuters

Китаю удалось досрочно достичь планового показателя в выработке чистой энергии. Благодаря вводу в эксплуатацию новых ветрогенераторов и солнечных панелей, это удалось осуществить на шесть лет раньше срока, свидетельствуют данные Национального энергетического управления страны.

В июле страна добавила 25 гигаватт ветровой и солнечной энергии, общая мощность оценивается в 1206 гигаватт. Солнечная и ветровая энергия составляют в этом году около 14 процентов от общего объема генерации электроэнергии в Китае. При этом Пекин принял решение приостановить выдачу разрешений на введение в эксплуатацию угольных электростанций в первой половине этого года на фоне развития возобновляемых источников энергии.

В целом именно на Китай возлагают надежды по спасению планеты. По мнению экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), Китай может сыграть ключевую роль в достижении климатических целей ООН. За 2023 год КНР ввела в эксплуатацию столько же солнечных батарей, сколько все страны мира за 2022-й.

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      Платон Щукин
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