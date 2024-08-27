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04:19, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине потеряли гуманитарную помощь для ВСУ на миллионы долларов

Минобороны Украины: ВСУ не получили гуманитарную помощь на сумму 171,7 млн грн.

Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили гуманитарную помощь на сумму 171,78 миллионов гривен (примерно 4,1 миллиона долларов). Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам совместной проверки с Государственной таможенной службой.

Уточняется, что речь идет о 424 транспортных средствах, 476,23 тонны различных товаров без указания стоимости и 6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул. Украинское оборонное ведомство обратилось к правоохранителям с просьбой провести проверку отдельных должностных лиц на предмет незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением.

Ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что махинации с «боевыми» выплатами и воровство гуманитарной помощи стали наиболее коррумпированными сферами. По его словам, они привели к потере огромной части военного бюджета.

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      Марина Совина
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