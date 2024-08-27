На Украине потеряли гуманитарную помощь для ВСУ на миллионы долларов

Минобороны Украины: ВСУ не получили гуманитарную помощь на сумму 171,7 млн грн.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили гуманитарную помощь на сумму 171,78 миллионов гривен (примерно 4,1 миллиона долларов). Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам совместной проверки с Государственной таможенной службой.

Уточняется, что речь идет о 424 транспортных средствах, 476,23 тонны различных товаров без указания стоимости и 6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул. Украинское оборонное ведомство обратилось к правоохранителям с просьбой провести проверку отдельных должностных лиц на предмет незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением.

Ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что махинации с «боевыми» выплатами и воровство гуманитарной помощи стали наиболее коррумпированными сферами. По его словам, они привели к потере огромной части военного бюджета.