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10:59, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

ВСУ: в Сумской области были повреждены четыре объекта критической инфраструктуры

Фото: Ukrainian Emergency Situations Ministry / AP

В Сумской области Украины были повреждены четыре объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» на свой странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Два объекта критической инфраструктуры находились в поселке Краснополье. Еще по одному — в городах Белополье и Ворожба. О каких именно объектах говорится в заявлении украинских военных, не уточняется.

Ранее стало известно о взрывах в Сумах, Ровно и Киеве. По информации украинских СМИ, они прогремели рано утром 27 августа.

25 августа в пророссийском подполье сообщили о взрыве на складе с ракетным вооружением украинской армии в Сумах. Незадолго до этого туда были привезены новые ракеты, в том числе для систем противовоздушной обороны.

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      Екатерина Грищенко
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