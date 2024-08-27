Названы опасные способы отбеливания зубов

Стоматолог Лозовой: отбеливание содой, перекисью и углем опасно для зубов

Отбеливания зубов при помощи так называемых народных средств может быть опасно для здоровья. Об этом «Газете.ру» рассказал врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

Он рассказал о самых популярных средствах: соде, перекиси водорода и угле и перечислил их минусы. Например, сода — абразивный материал, на цвет зубов она не влияет, а только удаляет налет. Из-за нее на поверхности эмали могут появляться микротрещины. То же может случиться и из-за использования угля. В перекись водорода и вовсе способна спровоцировать химический ожог слизистой рта.

Вместо этого эксперт советует отдать предпочтение другим методам, например, профессиональным лазерному или химическому отбеливанию, а также домашнему отбеливанию подобранными врачом средствами.