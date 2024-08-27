В Госдуме высказались об идее резко поднять МРОТ

Депутат Бессараб назвала популизмом идею резко поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала законодательную инициативу коллег из ЛДПР поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 30 тысяч рублей в месяц с 1 января 2025 года. В разговоре с «Лентой.ру» Бессараб назвала подобную идею популизмом.

Ранее группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР сообщила о планах внести на рассмотрение Думы законопроект, предполагающий увеличение с 1 января 2025 года МРОТ в России до 30 тысяч рублей в месяц.

«Я уверена, что МРОТ нужно повышать. (...) Сегодня МРОТ составляет 19 242 рубля, и скачок был достаточно серьезный — 18,5 процента по поручению президента с начала года. Есть еще одно поручение президента: к 2030 году довести МРОТ до величины 35 тысяч рублей. Это достойная величина, она достаточно амбициозная, но вполне достижимая без каких-то рывков, качков инфляционных», — объяснила Бессараб.

Экономика — достаточно сложный инструмент, настраивать его сложно, а погубить можно одной неправильной нотой, например, такой популистской нотой, как поднять МРОТ сразу до 30 тысяч рублей. (...) Мы можем разогнать инфляционные процессы Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом парламентарий подчеркнула, что российская экономика, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, продолжает развиваться. «Примерно на 17 процентов с 1 января 2025 года будет повышен МРОТ еще, и мы достигнем величины, которая указана в поручении президента. Но делать это нужно пошагово, поэтапно, чтобы не сбиться с ритма и не навредить экономическому инструменту», — заключила собеседница «Ленты.ру».

26 августа президент России Владимир Путин заявил, что в реальном выражении рост заработных плат в России с января по май превысил десять процентов. Как заметил глава государства, заработные платы с учетом инфляции прибавили 10,1 процента. Кроме того, Путин обратил внимание на рекордно низкую безработицу, которая в июне достигла 2,4 процента.