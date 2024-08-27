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15:26, 27 августа 2024Наука и техника

Раскрыт секрет успешного романа

Ученые раскрыли секрет создания успешного романа или фильма

Фото: Unsplash

Ученые Северо-Восточного университета раскрыли секрет создания успешного романа, фильма или телешоу. О научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Оказалось, что так называемые повествовательные повороты, или перемены в судьбе персонажей, играют важную роль в успешности истории. Эти повороты представляют собой моменты, когда персонажи переживают значительные изменения в своих жизненных обстоятельствах, будь то положительные или отрицательные.

Команда использовала методы анализа текста, применяя их к коллекции из 30 000 текстов, включая фильмы, телешоу, книги и фандрайзинговые презентации. Исследователи оценивали позитивный и негативный язык в различных разделах, чтобы оценить, как менялись обстоятельства вокруг персонажей и как это влияло на успешность истории.

Оказалось, что количество и интенсивность этих поворотов имеют прямую связь с тем, насколько история оказывается успешной. Увеличение числа повествовательных инверсий и их масштаб предсказывают высокий рейтинг на IMDb, более частое скачивание книг и успешность фандрайзинговых предложений.

Исследование показало, что этот элемент повествования является значительным предиктором успешности, хотя не является единственным фактором.

Ученые подчеркивают, что их открытие может помочь писателям и авторам избегать шаблонных ошибок и создавать более привлекательные истории. Они также советуют использовать принципы повествовательных поворотов в практических контекстах, таких как написание сопроводительных писем и подготовка презентаций.

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      Александр Еникеев
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